Mehr als die Hälfte der Hamburger sind zugezogen

Die meisten Hamburgerinnen und Hamburger sind zugezogen: Nach Angaben des Statistikamts Nord sind 57 Prozent der Hamburger Bevölkerung in einem anderen Bundesland oder im Ausland zur Welt gekommen, 43 Prozent sind in der Hansestadt geboren worden. Den höchsten Anteil gebürtiger Hamburgerinnen und Hamburger verzeichnen die Stadtteile Reitbrook (65 Prozent), Tatenberg (62 Prozent), Spadenland (62 Prozent) und Ochsenwerder (61 Prozent). Dagegen leben in Billbrook, Hammerbrook, Kleiner Grasbrook/Steinwerder (jeweils 23 Prozent), Borgfelde (26 Prozent) und St. Georg (27 Prozent) die wenigsten in Hamburg Geborenen.

