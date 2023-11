Stand: 01.11.2023 19:30 Uhr Mehr als 5.500 Kinder und Jugendliche warten auf Platz in Fußballverein

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat fast 212.000 Mitglieder, so viele wie nie zuvor. Das sagte HFV-Chef Christian Okun am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz des Verbandes. Doch viele Kinder und Jugendliche müssen sich gedulden, bis sie endlich in einer Mannschaft kicken können. Mehr als 5.500 stehen laut HFV auf den Wartelisten der Vereine. Okun sagte: "Wir brauchen mehr Sportplätze, da passiert in Hamburg einfach noch zu wenig." Bestehende Sportflächen dürften auch nicht mehr für Wohnungsbau geopfert werden.

