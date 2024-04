Stand: 02.04.2024 08:58 Uhr Mehr als 300.000 Besucher bei Caspar David Friedrich-Schau

Die Caspar David Friedrich-Schau in der Hamburger Kunsthalle ist ein voller Publikumserfolg gewesen. Insgesamt kamen mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung. Ostermontag endete die Schau. Sie war damit die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte der Kunsthalle. Zu den berühmtesten Bildern des Greifswalder Malers gehören unter anderem die "Kreidefelsen auf Rügen".

