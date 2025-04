Stand: 17.04.2025 14:53 Uhr Mehr als 20 Windpocken-Fälle an Hamburger Schule

Mehr als 20 Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek sind oder waren jüngst an Windpocken erkrankt. Insgesamt seien 23 Fälle bekannt, teilte die Schule auf Anfrage mit. Manche Kinder seien genesen und zurück im Unterricht. Eine erste Infektion sei vor den Märzferien aufgetreten, wie die Schule mitteilte. Zu weiteren Ansteckungen sei es seit Beginn dieser Woche gekommen. Die Schule unterrichtet nach eigenen Angaben 817 Kinder und Jugendliche in den Jahrgangsstufen 1 bis 13.

