Stand: 03.04.2022 16:30 Uhr Mehr als 16.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Hamburg registriert

In Hamburg sind bislang fast 16.100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine offiziell registriert worden. Am Freitag und Sonnabend habe man insgesamt 580 Ankünfte von Schutzsuchenden gezählt, teilte ein Sprecher der Innenbehörde am Sonntag mit. 350 Ankünfte habe es am Freitag gegeben, 230 am Sonnabend. Allerdings geht die Innenbehörde davon aus, dass die tasächliche Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer in Hamburg höher ist, denn diese müssten sich nicht registrieren lassen. | Sendedatum NDR 90,3: 03.04.2022 16:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.04.2022 | 16:00 Uhr