Mehr als 1.300 Einkommensmillionäre leben in Hamburg Stand: 08.05.2023 18:48 Uhr Die Zahl der Einkommensmillionäre ist in Hamburg zum achten Mal in Folge gestiegen. Das teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit.

Demnach haben 1.304 Steuerpflichtige - das können Menschen oder Paare sein - im Jahr 2020 Einkünfte von mindestens einer Million Euro erzielt. Im Vorjahresvergleich ist die Zahl um 36 Steuerpflichtige gestiegen. Einkünfte werden beispielsweise aus Arbeit, Kapitalvermögen und Vermietung erzielt. Einkommensmillionäre profitierten verhältnismäßig oft von Einkünften aus Gewerbebetrieben, teilte das Amt mit.

Hamburg liegt bundesweit an der Spitze

Rechnerisch kommen auf 10.000 Steuerpflichtige in Hamburg rund 13 Einkommensmillionäre. Im bundesweiten Vergleich liegt die Hansestadt damit an der Spitze. Die Einkommensmillionäre haben im Durchschnitt auch mehr Einkommen erzielt als im Vorjahr - nämlich 2,96 Millionen Euro. Zum Vergleich: Jeder Steuerpflichtige in Hamburg verdient im Schnitt 48.000 Euro.

DGB: Spaltung zwischen Arm und Reich schreitet voran

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) Hamburg kritisierte in einer Mitteilung, die Zahlen seien ein Indikator dafür, dass die Spaltung zwischen Arm und Reich voranschreite. In Deutschland gebe es eine klare Verteilungsungerechtigkeit. Der DGB wiederholte die Forderung nach der Wiedereinführung der seit 1997 ausgesetzten Vermögenssteuer, die Vermögen fortlaufend besteuern soll.

