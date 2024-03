Stand: 10.03.2024 07:48 Uhr Mehr als 130 Blitzer in Hamburg beschädigt

Hamburg hat im vergangenen Jahr mehr als 44 Millionen Euro an Bußgeldern wegen überhöhter Geschwindigkeit eingenommen - auch mit Hilfe mobiler Blitzer. 18 Blitzer-Anhänger stehen an wechselnden Orten in der Stadt. Das gefällt offenbar nicht jedem - laut Hamburger Polizei sind die Blitzer im vergangenen Jahr 120 Mal beschädigt worden - meist wurden dabei die Messfenster überklebt, besprüht oder zerkratzt.

