Stand: 25.03.2023 18:14 Uhr Mehr als 10.000 Zuschauer bei Abschiedsspiel für "Schnecke" Kalla

Fast drei Jahre nach seinem letzten Einsatz für den FC St. Pauli hat sich Jan-Philipp Kalla offiziell von der Fußball-Bühne als Profi verabschiedet. Unter dem Motto "All Kallas are beautiful" spielte am Sonnabend vor mehr als 10.000 Zuschauern im Millerntor-Stadion ein Team Alt gegen ein Team Jung. Mit dabei waren etliche ehemalige Teamkollegen und Weggefährten des 36-Jährigen. Die Partie gewann das Team Alt mit 11:6. Kalla - der von allen "Schnecke" genannt wird - war 17 Jahre für den FC St. Pauli aktiv.

