Mehr als 1.000 Abschiebungen in Hamburg im letzten Jahr Stand: 27.01.2023 12:08 Uhr 2022 mussten 1.020 Menschen Hamburg unfreiwillig verlassen. Sie wurden in ihre Heimatländer oder in einen Drittstaat abgeschoben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion beim Hamburger Senat.

Jeden Tag trifft es mindestens einen Menschen. Zählt man die sogenannten freiwilligen Ausreisen dazu, zu denen Menschen sich entschließen, um einer drohenden Abschiebung zuvor zu kommen, sind sogar täglich fast drei Menschen gezwungen, Hamburg zu verlassen. Darunter auch mehr als 60 schulpflichtige Kinder.

Ähnlich viele Abschiebungen wie 2021

Carola Ensslen von der Linksfraktion erfragt beim Hamburger Senat regelmäßig die Zahlen zu Rückführungen. Danach wurden im vergangenen Jahr 421 Menschen abgeschoben, weitere 599 kamen der gesetzlichen Ausreisepflicht nach. Ähnlich waren die Zahlen 2021 - insgesamt 969 Menschen wurden damals abgeschoben.

Linke: Integration statt Rückführungen stärken

Allein im ersten Halbjahr 2022 scheiterten aber auch knapp 900 Rückführungen, weil Menschen nicht angetroffen wurden, Familienmitglieder fehlten oder weil sie sich widersetzten. Für das zweite Halbjahr fehlen dazu genauen Zahlen. Carola Ensslen meint, dass Zeit und Geld besser in Integration statt in Rückführungen investiert werden sollten.

Unabhängige Beobachter an deutschen Flughäfen

An manchen deutschen Flughäfen, so auch in Hamburg, werden Abschiebungen regelmäßig von einer unabhängigen Person beobachtet. Unnötige Härte wird öffentlich gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.01.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP Flüchtlinge