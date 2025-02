Mehr Zwangsräumungen in Hamburg verzeichnet

Stand: 19.02.2025 12:33 Uhr

In Hamburg ist die Zahl der Zwangsräumungen im letzten Jahr um 20 Prozent gestiegen. 1.201 Haushalte wurden per Gerichtsbeschluss aufgelöst. Das ergab eine Anfrage der Linken an den Senat.