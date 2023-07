Mehr Werbung für Grün-Patenschaften in Hamburg gefordert Stand: 25.07.2023 18:02 Uhr Mitten in der Stadt säen, pflanzen, pflegen - und das ganz ohne eigenen Garten: In Hamburg geht das mit sogenannten Grünbeet- oder einfach nur Grün-Patenschaften. Zwar gibt es schon weit über 1.300 davon, nach Meinung der CDU sollte der rot-grüne Senat jedoch noch viel mehr Werbung dafür machen.

In Eimsbüttel gibt es 280 offizielle Patenschaften, im Bezirk Nord rund 160. In Wandsbek gibt es insgesamt 630 - die allerdings unterteilt sind in "Patenschaften im Straßenbegleitgrün" und "ökologisch geförderte Grün-Patenschaften in Grünanlagen".

Keine einheitliche Regelung in Hamburg

Bei solchen Unterscheidungen gibt es keine Hamburg-weite einheitliche Regelung, wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU hervorgeht. Andre Trepoll, bezirkspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, findet "alles viel zu unübersichtlich". Damit mache man es den Interessierten viel zu schwer.

Grün-Patenschaften müssen vertraglich mit den entsprechenden Ämtern geregelt werden, damit nicht aus Versehen ein Mitarbeitender der Stadt das sorgsam angelegte Beet einfach niedermäht.

Bezirke leisten finanzielle Unterstützung

Einige Bezirke fördern die Grünstreifen oder Bereiche um einen Straßenbaum auch finanziell. In Harburg beispielsweise im ersten Jahr mit zehn Euro pro Quadratmeter und danach mit fünf Euro. Hier müsse der Senat laut Trepoll "deutlich mehr Anreize setzen und Unterstützung leisten".

Die Bedingungen für eine Grün-Patenschaft regelt jeder Bezirk für sich und ein wenig anders. Eine solche Patenschaft beim jeweiligen Bezirk beantragt werden.

