Stand: 07.06.2023 13:32 Uhr Mehr Wasserstoff aus Norwegen für Hamburger Unternehmen

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) ist zurzeit auf einer Skandinavienreise. Sie wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die erste Zwischenbilanz der Reise ist positiv, denn Norwegen will kurzfristig größere Mengen Wasserstoff an Hamburger Unternehmen liefern. Inzwischen ist Leonhard in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen angekommen. Thema auch dort: Die Zusammenarbeit beim Ausbau erneuerbarer Energien wie der Windkraft.

