Stand: 09.08.2023 20:25 Uhr Mehr Verfahren wegen Geldwäsche in Hamburg

Die Zahl der Verfahren wegen Geldwäsche ist in Hamburg gestiegen. In diesem Jahr gab es bereits rund 200 Verfahren mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Große Anfrage der CDU hervor. Demnach leitete die Staatsanwaltschaft in diesem Jahr bis Anfang Juli 2.445 Verfahren ein - im gesamten Jahr 2022 waren es 2.251. Entscheidend für den Anstieg seien vor allem Gesetzesänderungen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.08.2023 | 19:30 Uhr