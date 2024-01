Stand: 09.01.2024 16:26 Uhr Mehr Teilhabe für Behinderte: Aktionsplan mit 66 Maßnahmen vorgestellt

Mit 66 konkreten Maßnahmen will Hamburg eine bessere Teilhabe behinderter Menschen erreichen. Das sieht ein neuer Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention vor, den Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) am Dienstag im Rathaus vorgestellt hat. "Tatsächlich lebt in dieser Stadt jeder Achte mit einer Behinderung", sagte Schlotzhauer. Der überwiegende Teil der Behinderungen werde im Laufe des Lebens erworben, nur etwa 3,3 Prozent der Behinderungen seien angeboren. Die Maßnahmen betreffen die Bereiche Mobilität, barrierefreies Bauen und Wohnen, Gesundheit und Pflege, Arbeit und Beschäftigung sowie selbstbestimmte Freizeit.

