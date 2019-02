Stand: 18.02.2019 06:37 Uhr

Mehr Sport am Abend und in den Ferien

Die Hamburger Schulsporthallen sollen künftig bis Mitternacht von Sportvereinen genutzt werden können. SPD und Grüne wollen die Hallen zudem auch in den Schulferien geöffnet lassen.

Abends gehören die Hamburger Schulsporthallen den Vereinen, allerdings nur bis 22 Uhr, dann wird abgeschlossen. In den Schulferien geht für Vereine meistens gar nichts. SPD und Grüne wollen das mit einem gemeinsamen Antrag in der nächsten Bürgerschaftssitzung am 27. Februar nun ändern. Es komme darauf an, die vorhandenen Kapazitäten möglichst effizient zu nutzen, sagt die sportpolitische Sprecherin der SPD, Juliane Timmermann. In einem Pilotprojekt sollen bis zum Herbst zunächst einige Sporthallen länger und häufiger geöffnet werden.

Schließsysteme mit Transpondern

Vor allem in den Ferienzeiten versprechen sich die Antragsteller dadurch mehr Sportangebote für Kinder und Jugendliche. Für all diejenigen, die für die Hallen verantwortlich sind und diese bisher abends abschließen, soll es arbeitnehmerfreundliche Lösungen geben. Laut Christiane Blömeke von den Grünen wird deshalb auch geprüft, ob die Schulturnhallen künftig mit modernen Schließsystemen ausgestattet werden können. Trainingsgruppen könnten sich dann zum Beispiel mit Transpondern selbst in die Hallen hinein und wieder herauslassen.

