Stand: 03.06.2023 20:32 Uhr Mehr Nachtflüge im Juni wegen großem NATO-Manöver?

Am Hamburger Flughafen drohen im Juni deutlich mehr Starts und Landungen in der Nacht. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" will die zuständige Wirtschaftsbehörde auch Flüge nach Mitternacht erlauben. Grund ist das geplante NATO-Großmanöver "Air Defender" vom 12. bis 23. Juni. Fluglotsen erwarten deshalb täglich bis zu 100 verspätete Flüge im deutschen Luftraum. Mithilfe eines gelockertes Nachtflugverbots sollen Reisende weniger behindert werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.06.2023 | 19:30 Uhr