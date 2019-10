Mehr Kompetenzen für Hamburgs Verfassungsschutz

Der Hamburger Verfassungsschutz soll in Zukunft mehr Kompetenzen zur Weitergabe von Informationen bekommen. Der rot-grüne Senat in Hamburg hat das neue Verfassungsschutzgesetz bereits am Dienstag beschlossen, wie NDR 90,3 am Montag berichtete. Bis Ende des Jahres soll die Hamburgische Bürgerschaft darüber abstimmen.

Verfassungsschutz soll schneller informieren NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.10.2019 07:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Der Hamburger Verfassungsschutz soll schneller Informationen weitergeben können. Das steht im neuen Verfassungsschutzgesetz, das noch in diesem Jahr beschlossen werden soll. Anette van Koeverden berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schnellere Weitergabe von Informationen

In dem neuen Gesetz soll stehen, dass der Hamburger Verfassungsschutz schneller sensible Informationen an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen weitergeben kann. "Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Fußballverein davon erfährt, dass sein Jugendtrainer Islamist ist", erläuterte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). "Wir dürfen etwas mehr Informationen weitergeben, das ist ganz wichtig."

Polizisten sollen überprüft werden

Ein weiterer Punkt: jeder angehende Polizist soll künftig vom Verfassungsschutz überprüft werden. Auch Daten von Minderjährigen dürfen künftig gespeichert werden. Und die Möglichkeiten für Telefonüberwachung werden erweitert, wobei die Rechte des Datenschutzbeauftragten gestärkt würden, erklärte Grote: "Die europäischen Vorgaben sind ja bei Nachrichtendiensten sehr zurückhaltend, aber wir sind darüber hinaus gegangen, weil das ein ordentlicher Standard ist, der auch sinnvoll ist."

Grote: "Ein Fortschritt"

"Wir erhöhen die Handlungsfähigkeit des Verfassungsschutzes und kriegen ein höheres Datenschutzniveau. Der Verfassungsschutz ist nicht wie jede andere Behörde zu sehen. Wir wollen, dass der Datenschutzbeauftragte sich die Sachen ansehen kann und eben auch Beanstandungen und Warnungen aussprechen kann. Das ist ein Fortschritt", sagte Grote weiter.

Weitere Informationen Verfassungsschutz warnt vor Bildungszentrum Im Juli hat in Wandsbek ein Bildungszentrum eröffnet, vor dem der Hamburger Verfassungsschutz jetzt warnt. Demnach steht die islamistische Furkan-Gemeinschaft dahinter. (23.08.2019) mehr Verfassungsschutz warnt vor Scientology-Stand Der Hamburger Verfassungsschutz warnt vor einer Werbeaktion von Scientology in Harburg. Demnach will die Organisation mit einem angeblichen Anti-Drogen-Infostand neue Anhänger gewinnen. (09.08.2019) mehr Verfassungsschutz will mehr Informationen preisgeben Hamburgs Verfassungsschutzchef Voß will das Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und anderen Behörden aufweichen - um einen besseren Informationsaustausch zu ermöglichen. (23.05.2019) mehr