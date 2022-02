Mehr Hoffnung auf Blankeneser Osterfeuer Stand: 10.02.2022 16:33 Uhr Für die Blankeneser Osterfeuer gibt es mehr Hoffnung. Ein Gespräch am Donnerstag zwischen Altonas Bezirksamt und den Blankenesern zeigte eine Annäherung. Am Donnerstagabend ist es Thema der Bezirkspolitik.

Es ist bereits der sechste Einigungsversuch im Streit um Kosten und Sicherheit. Das Bezirksamt Altona nannte ihn "positiv und konstruktiv". Gemeinsam wolle man die Osterfeuer auch künftig stattfinden lassen - in einem "geregelten Rahmen".

AUDIO: Hauptausschuss zu Osterfeuern in Blankenese (1 Min) Hauptausschuss zu Osterfeuern in Blankenese (1 Min)

Hintergrund des Streits um die Jahrhunderte alte Tradition der Blankeneser Osterfeuer ist unter anderem eine veränderte Gesetzeslage, die Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Teilnehmern anmeldepflichtig macht. Bei den für dieses Jahr geplanten Feuern stehe die "Sicherheit der Menschen" im Vordergrund. Weitere Details würden noch vertrauensvoll geklärt. Dem Vernehmen nach handelt es sich um die Forderung der Bezirkschefin, sie brauche offizielle Anmelder unter den Blankeneser Bürgern.

Antrag von Grünen und CDU: Senat in der Pflicht

Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) war mächtig unter Druck geraten, als sie vor einer Woche sagte, Blankeneser Großfeuer werde es nicht mehr geben. Es laufe auf vier kleine Feuerhaufen hinaus. Sogar Altonas Grüne übten intern Kritik an der grünen Bezirksamtsleiterin. Doch der Antrag von Grünen und CDU an den heutigen Hauptauschuss nahm sie aus der Schusslinie und sieht nur den Senat in der Pflicht, Finanzen und Personal zur Verfügung zu stellen.

Vor Corona kamen bis zu 25.000 Menschen

Keine Chance hat der Minderheiten-Antrag von SPD und FDP. Er fordert die Bezirksamtsleiterin auf, die Osterfeuer aktiv zu unterstützen und die Kosten für Verpflegung und Toiletten zu übernehmen. In den Jahren vor Corona waren nach Polizeiangaben bis zu 25.000 Menschen am Karsamstag zu den vier großen Feuern an den Elbstrand geströmt. In den vergangenen beiden Jahren waren sie wegen der Pandemie abgesagt worden.

