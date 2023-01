Mehr Hamburger Privatwohnungen zur Ferienvermietung zugelassen

Immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger vermieten ihre Wohnungen kurzzeitig als Ferienunterkunft. Aktuell sind 9.540 Wohnungen dafür bei der Stadt angemeldet. Wer in Hamburg seine Privatwohnung an Urlauber und Urlauberinnen vermietet, darf dies maximal nur für acht Wochen und muss sich bei der Stadt registrieren lassen. Hamburg will so die Zweckentfremdung von Wohnungen verhindern. Die meisten Wohnungen werden im Bezirk Eimsbüttel, Nord und Altona an Feriengäste vermietet.