Stand: 02.11.2022 21:12 Uhr Mehr Geld für geflüchtete Studierende

Die Wissenschaftsbehörde will geflüchtete Studierende mit mehr Geld unterstützen. Rund 400.000 Euro sollen als zusätzliche Mittel in Sprachkursangebote an staatlichen Hochschulen fließen. Damit sollen Studieninteressierte auf das Studium vorbereitet werden, teilte die Wissenschaftsbehörde mit. Wegen des Kriegs in der Ukraine sei der Bedarf an Sprachkursen aktuell deutlich gestiegen. Dies betreffe auch Menschen aus Drittstaaten, die in der Ukraine studiert hatten.

