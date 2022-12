Stand: 21.12.2022 18:26 Uhr Mehr Geld für die Hamburger Verbraucherzentrale

Die Arbeit der Hamburger Verbraucherzentrale wird bis 2024 mit zusätzlich 685.000 Euro gefördert. Das hat die Hamburgische Bürgerschaft beschlossen. Mit dem Geld sollen die Büros der Verbraucherzentrale in strukturell schwachen Stadtteilen finanziell unterstützt werden - in Billstedt/Horn, in Harburg, in Lurup und im Osdorfer Born. Außerdem ist ein Teil des Geldes für die digitalen Angebote der Verbraucherschützer vorgesehen, etwa für Online-Sprechstunden.

