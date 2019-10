Stand: 23.10.2019 06:50 Uhr

Mehr Geld für Serien: Anträge in der Bürgerschaft

In Hamburg sollen Film- und Fernsehserien künftig mehr unterstützt werden. Die rot-grüne Regierungskoalition setzt sich in der Bürgerschaftssitzung für eine Erhöhung der Mittel ein und bringt einen Zusatzantrag zum FDP-Antrag ein. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) freut sich über dieses breite Bekenntnis. Damit trage man der steigenden Bedeutung von Serienproduktionen Rechnung, so Brosda.

Hochwertige Serien als Ziel

Vorbild seien hochwertige Serien wie "Bad Banks" oder "Babylon Berlin", die wichtige Botschafter für den jeweiligen Drehort seien, so René Gögge von den Grünen. Hamburg soll vom Serienboom profitieren, meint auch Hans-Jörg Schmidt von der SPD. Deshalb wolle man kurzfristig zusätzliche Gelder zur Verfügung stellen.

Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein wird mit über acht Millionen Euro jährlich von Hamburg unterstützt. Dem Vernehmen nach soll für die Produktion von Serien jetzt eine Million zusätzlich auf den Weg gebracht werden. Am Mittwoch hatten sich Hamburger Filmemacher für eine stärkere Förderung ausgesprochen.

Brosda will kurzfristig mehr Geld zur Verfügung stellen

Kultursenator Brosda teilte am Dienstagabend per Twitter mit, dass Hamburg kurzfristig mehr Geld zur Verfügung stellen will, um den Filmstandort Hamburg weiter zu stärken.

