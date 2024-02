Stand: 21.02.2024 11:07 Uhr Mehr Gäste und Übernachtungen im vergangenen Jahr in Hamburg

Die Zahl der Übernachtungen in Hamburg hat im vergangenen Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Insgesamt sind knapp 16 Millionen Übernachtungen in Hotels und Campingplätzen gebucht worden. Das ist ein Plus von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Die Zahl der Gäste stieg auf 7,4 Millionen. Besucherinnen und Besucher blieben im Schnitt zwei Tage in Hamburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.02.2024 | 11:00 Uhr