Stand: 22.02.2024 14:47 Uhr Mehr Fünftklässler im kommenden Schuljahr

Die Zahl der Fünftklässler in Hamburg steigt im kommenden Schuljahr weiter an. Insgesamt haben sich 16.415 Schülerinnen und Schüler an einer staatlichen weiterführenden Schule angemeldet - 444 mehr als im Jahr zuvor. Das teilte die Schulbehörde am Donnerstag mit. Für die fünften Klassen der 66 Hamburger Gymnasien haben sich den Angaben zufolge bislang 8.173 Kinder angemeldet - 22 weniger als im Vorjahr. Bei den 63 Stadtteilschulen sowie den vier sechsjährigen Grundschulen seien 8.242 Schülerinnen und Schüler vorstellig geworden - 422 mehr als im Vorjahr. Beide Schultypen führen zum Abitur, bei den Gymnasien nach acht Jahren, bei den Stadtteilschulen nach neun Jahren.

