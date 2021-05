Mehr Fahrraddiebstahl: Hamburg bundesweit auf Platz zwei Stand: 06.05.2021 11:03 Uhr Die Corona-Pandemie wirkt sich offenbar auch auf die Fahrraddiebstähle aus: In Hamburg sind gegen den bundesweiten Trend mehr Räder geklaut worden.

In der Hansestadt wurden 2020 nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 14.577 Räder als gestohlen gemeldet - 20 Prozent mehr als im Vorjahr. In keinem anderen Bundesland gab es nach GDV-Angaben einen so hohen Anstieg.

Hamburg schlechter als Berlin

Pro 100.000 Einwohner seien das 789 geklaute Räder - damit liegt Hamburg auf Platz 2 hinter Bremen, wo die Diebstahlrate 876 betrug. Berlin liegt jetzt nur noch auf Rang drei. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 314 gestohlenen Rädern pro 100.000 Einwohnern.

Der Hamburger Polizei war bei der Vorstellung ihrer Kriminalitätsstatistik zu dem Schluss gekommen, dass es seit der Corona-Pandemie in der Hansestadt mehr Gelegenheiten für Diebstähle gebe, weil der Radverkehr hier im vergangenen Jahr um 33 Prozent zugenommen habe. Die Räder würden vor allem im öffentlichen Raum gestohlen.

Bundesweit geht der Trend nach unten

Bundesweit waren der Kriminalstatistik zufolge 260.000 Räder gestohlen worden - rund 5.000 weniger als im Vorjahr. Dem GDV nimmt an, dass in der Corona-Zeit wohl weniger Räder unbeaufsichtigt im Freien abgestellt werden, weil die Menschen häufiger zu Hause bleiben. Die Schadenssumme habe 2020 unverändert bei 110 Millionen Euro gelegen, vor allem weil mehr E-Bikes als gestohlen gemeldet werden, die teurer sind als ein normales Rad.

