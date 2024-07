Mehr Fälle von Straßenraub in Hamburg registriert Stand: 30.07.2024 10:22 Uhr In Hamburg hat es laut Kriminalstatistik in den vergangenen Monaten deutlich mehr Fälle von Straßenraub gegeben als noch vor einem Jahr. Das sei nicht allein mit der Lage am Hauptbahnhof zu erklären, kritisiert die CDU in der Hansestadt.

Plus 40 Prozent bei Raubtaten auf Straßen oder Plätzen - insgesamt waren es 719 Fälle im ersten Halbjahr. Unter den Halbjahreszahlen der Hamburger Kriminalstatistik sticht diese Zunahme hervor. Denn insgesamt gab es im ersten Halbjahr fünf Prozent weniger Verbrechen in der Stadt, mit noch deutlicheren Rückgängen etwa bei Wohnungseinbruch oder Ladendiebstahl.

Innenbehörde: Viele Fälle in der Drogenszene

Ein großer Teil der Straßenraube spiele sich innerhalb der Drogenszene am Hauptbahnhof ab, heißt es aus der Innenbehörde. 445 der Fälle in diesem Jahr hätten sich im Bezirk Hamburg-Mitte zugetragen - eben hauptsächlich am Hauptbahnhof - und darüber hinaus auch auf St. Pauli. In beiden Stadtteilen ist viel Polizei unterwegs. Laut Innenbehörde handele es sich bei sehr vielen Fällen um Taten innerhalb der Drogen- oder Obdachlosenszene, die nur deshalb angezeigt würden, weil die Polizei so sichtbar und präsent sei.

Anstieg der Straßenraube in vielen Stadtteilen

Doch für CDU-Chef Dennis Thering ist diese Erklärung zu kurz gegriffen. Zwar hat mehr als die Hälfte der Fälle in den Stadtteilen St. Georg oder St. Pauli stattgefunden. Aber auch in den Bezirken Altona, Eimsbüttel, Hamburg-Nord und in Harburg gebe es zum Teil deutlich höhere Fallzahlen. Es sei falsch, so viel Polizeipräsenz nur am Hauptbahnhof zu zeigen. Es brauche überall mehr Polizei, so Thering.

Anteil der Straftäter ohne deutschen Pass gestiegen

Und noch etwas findet der CDU-Politiker alarmierend: Von den 522 ermittelten Tatverdächtigen hatten mehr als 60 Prozent keinen deutschen Pass. Vor Corona lag der Anteil noch bei 46 Prozent. Solche Täter müssten nach verbüßter Strafe das Land verlassen, fordert Thering.

