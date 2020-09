Stand: 20.09.2020 13:30 Uhr - NDR 90,3

Mehr Drogentote in Hamburg: Experten suchen Gründe

In Hamburg suchen Polizei und Suchtexpertinnen und -experten nach Erklärungen, warum es wieder mehr Drogentote in Hamburg gibt. Die Zahl lag im vergangenen Jahr mit 81 auf dem höchsten Stand seit fast 20 Jahren.

Harte Drogen und Mischkonsum

Für die Hamburger Polizei gibt es zwei mögliche Erklärungsansätze: Zum einen sind offenbar wieder mehr Menschen in der Stadt von harten Drogen abhängig. Zum anderen könnte der sogenannte Mischkonsum gestiegen sein - er ist in der Wirkung noch unkontrollierbarer. Eindeutige Erklärungen hat die Polizei aber nicht - genauso wenig wie die Sucht-Expertinnen und -experten. Sie beobachten, dass sich der Drogenkonsum von den sogenannten Druckräumen wieder mehr auf die Straße verlagert. Außerdem seien harte Drogen wie Heroin und Kokain wieder leichter verfügbar. Diese Beobachtungen werden allerdings von der Polizei bezweifelt.

AUDIO: Drogentote in Hamburg: Suche nach Erklärungen (1 Min)

Zahlen steigen an

Die Sozialbehörde erklärt auf Anfrage nur, dass sie mit den Fachleuten im Austausch steht. Für die CDU im Hamburger Rathaus ist jedenfalls klar: Mit der Haltung "Augen zu und durch" lasse sich das Problem nicht in den Griff bekommen. In Hamburg lag die Zahl der Drogentoten lange auf einem relativ niedrigen Niveau von jährlich rund 60 - inzwischen steigen die Zahlen aber wieder an.

