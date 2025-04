Stand: 23.04.2025 18:48 Uhr Mehr Angriffe auf Klinik-Personal in Hamburg

Im vergangenen Jahr sind mehr Beschäftigte in Hamburger Krankenhäusern angegriffen als im Vorjahr. Das ergab eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Laut Senat sind insgesamt mindestens 230 Fälle gezählt worden. 2023 waren es 186 gewesen. Die meisten Angriffe hat es demnach in den Asklepios-Kliniken und dem UKE gegeben. Der Senat wies darauf hin, dass nicht alle Krankenhäuser an der Abfrage teilgenommen hätten.

