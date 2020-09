Stand: 07.09.2020 11:34 Uhr - NDR 90,3

Mediziner erhält Körber-Preis für Europäische Wissenschaft

Festakt im Hamburger Rathaus: Der ungarische Mediziner Botond Roska ist am Montag mit dem Körber-Preis für Europäische Wissenschaft ausgezeichnet worden. Die mit einer Million Euro dotierte Auszeichnung zählt zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen.

Erforschung der Netzhaut

Der 50-jährige Wissenschaftler Roska will Erblindeten das Augenlicht zurückgeben - zumindest teilweise. Seit Jahren erforscht er die Netzhaut und hat bereits viele Netzhauterkrankungen des Auges auf genetische Defekte in einzelnen Zellen zurückführen können. Ein Durchbruch gelang dem Mediziner als er einen Zelltyp im Auge so umprogrammierte, dass er die Funktion von defekten Lichtrezeptor-Zellen übernehmen konnte. Damit wurden blinde Netzhäute zumindest wieder lichtempfindlich. Inzwischen hat die klinische Erprobung bei Erblindeten begonnen.

Der Mediziner Botond Roska ist in Hamburger mit dem Körber-Preis für Europäische Wissenschaft ausgezeichnet worden. Er will Erkrankungen der Netzhaut heilen und lindern.







Mediziner statt Musiker

Schätzungen zufolge sind weltweit etwa 36 Millionen Menschen blind, über eine Milliarde leiden an einer erheblichen Sehbehinderung. Ausgezeichnet wird der ungarische Wissenschafter, weil seine Forschung die Augenheilkunde revolutionierte. Dabei wollte Roska ursprünglich gar keine Forscher werden, sondern Musiker. Sein Cello-Studium in Budapest musste er aber wegen einer Verletzung aufgeben.

Der Körber-Preis wird seit 1985 vergeben. Bislang sechs Preisträgerinnen und Preisträger erhielten im Anschluss auch den Nobelpreis.

