Medienpreis für NDR 90,3 Moderator Daniel Kaiser Stand: 24.11.2021 12:47 Uhr Der Leiter der Kulturredaktion von NDR 90,3, Daniel Kaiser, hat den christlichen Medienpreis "Goldener Kompass" erhalten. Er wurde in Berlin für die Corona-Livestream-Gottesdienste, die er im Frühjahr 2020 organisiert hat, ausgezeichnet.

Als während des ersten Lockdowns keine Präsenzgottesdienste stattfanden, hatte Kaiser sieben Wochen lang mit Freundinnen, Freunden und Bekannten spontan eigene Gottesdienste in leeren Kirchen auf die Beine gestellt. Mit den Live-Streams hat er Zehntausende Menschen erreicht. Für professionelle Bilder und Ton hatten Carsten Neff und Martin Hoefling gesorgt.

Jeden Sonntag eine andere Kirche

An jedem Sonntag meldeten sich Kaiser und sein Team live aus einer anderen Kirche - zum Beispiel aus der Martinuskirche in Eppendorf, von der Flussschifferkirche im Hamburger Hafen, aus der Mennonitenkirche Altona, aus der St. Pauli Kirche und dem Kleinen Michel.

NDR.de hat die meisten dieser Gottesdienste live gestreamt. Höhepunkt war der Weihnachtsgottesdienst im NDR Fernsehen am 24.12 aus Lohbrügge mit Carlo von Tiedemann, der die Weihnachtsgeschichte gelesen hat. Bei der Preisverleihung in Berlin dankte Kaiser für das Vertrauen des NDR, der Gottesdienstes "eines Typen, der nicht einmal Pastor ist", zu übernehmen. Er berichtete davon, dass er bis heute von vielen Menschen angesprochen und angeschrieben werde, dass ihnen diese Gottesdienste in der schweren Zeit geholfen hätten. "Trost ist systemrelevant", sagte Kaiser als Resümee der Online-Gottesdienste.

Preis auch für Markus Lanz

Daniel Kaiser ist in Lübeck aufgewachsen, hat Theologie studiert, wechselte aber in den 90er Jahren zum Radio. Heute ist er Leiter der Kulturredaktion von NDR 90,3 und unter anderem einer der Hosts der Podcasts "Feel Hamburg" und "eat.READ.sleep". Immer wieder ist er als ehrenamtlicher Prediger in verschiedenen Hamburger und Lübecker Gemeinden zu erleben.

Neben Kaiser wurden in Berlin unter anderem der bekannte ZDF-Moderator Markus Lanz und der Astrophysiker Hajo Falck ausgezeichnet. Der "Goldene Kompass" würdigt die Umsetzung christlicher Themen und Werte in den Medien. Der Preis besteht aus einem keksdosengroßen, goldfarbenen, echten Kompass, auf dem man, wenn man ihn richtig einstellt, ein Bibelvers zu lesen ist.

