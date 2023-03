Medienberichte nach Amoklauf: Polizei übersieht Buch des Täters Stand: 14.03.2023 09:03 Uhr Hat die Hamburger Polizei vor dem Amoklauf in den Räumen der Zeugen Jehovas eine wichtige Informationen übersehen? Nach einem Bericht der "Zeit" haben die Ermittlerinnen und Ermittler ein auffälliges Buch des Amokläufers nicht entdeckt, dass online erhältlich war.

Bei einer Aufarbeitung der Tat vom vergangenen Freitag in einer Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas hatten die Beamten angegeben, das knapp 300-seitige Buch "Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan" nicht gelesen zu haben. So berichtet es "Zeit online". Demnach erschien das Buch Ende 2022 und enthält viele antisemitische Aussagen. F. erkläre darin den Massenmord im Auftrag Gottes für legitim und Adolf Hitler zu einem Werkzeug Christi.

Hinweise auf psychische Auffälligkeit des Täters

Im Januar 2023 war bei der Hamburger Polizei ein anonymes Schreiben eingegangen, in dem es hieß, der 35-jährige Philipp F. sei psychisch krank und hege Aggressionen gegen religiöse Gruppen wie die Zeugen Jehovas und seinen früheren Arbeitgeber. Der Mann war bis vor anderthalb Jahren selbst Mitglied der Zeugen Jehovas, hatte die Religionsgemeinschaft nach Behördenangaben vor anderthalb Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen.

Polizei: Keine Handhabe für einen Waffenentzug

Nach Erhalt des Schreibens überprüfte die Waffenbehörde der Hamburger Polizei Philipp F. Dafür hätten die Beamten zwar im Internet nach weiteren Hinweisen auf psychische Auffälligkeiten gesucht, berichtet "Zeit online". Sie hätten aber das Buch, das damals bereits online erhältlich gewesen sei, offenbar aber nicht gefunden. Nach einer ersten Aufarbeitung vertrete die Hamburger Polizei aber die Auffassung, dass dies auch keine weitere Handhabe gebracht hätte, um dem 35-Jährigen unmittelbar seine halbautomatische Pistole zu entziehen. Das aktuelle deutsche Waffengesetz fordere dafür "Tatsachen", die klar auf eine nicht mehr gegebene charakterliche oder gesundheitliche Eignung hindeuten. Die Aussagen in dem Buch hätten dafür laut Polizei ebenso wie der anonyme Brief nicht ausgereicht.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Am Donnerstag hatte der 35-jährige Philipp F. in Hamburg-Alsterdorf in Räumen der Zeugen Jehovas sieben Menschen und dann sich selbst getötet. Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind. Acht Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Der Täter hatte mehr als 100 Mal mit einer halbautomatischen Pistole geschossen.

Täter hatte seit Dezember einen Waffenschein

Seit dem 12. Dezember sei er im legalen Besitz dieser Waffe gewesen, hatte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bei einer Pressekonferenz am Freitag gesagt. Als Extremist war der Schütze nach Angaben aus Sicherheitskreisen nicht bekannt. Philipp F. war ein ehemaliges Mitglied der Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas, die er vor eineinhalb Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen hatte, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenbehörde am Freitag sagten.

