Max-Brauer-Preis für Zinnwerke

Die Wilhelmsburger Zinnwerke erhalten den mit 20.000 Euro dotierten Max-Brauer-Preis der Alfred Toepfer Stiftung. Sie stünden "für kreative Stadtteilkultur in Hamburg, die Themen neu- und mitdenkt", lobte das Preiskuratorium. In einer ehemaligen Fabrik hätten sich Kreative zusammengeschlossen und wirkten über das alte Fabrikgelände hinaus ins Viertel und in die Stadt.

