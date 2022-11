Stand: 15.11.2022 19:14 Uhr Max-Brauer-Preis für Verein "Augen Blicke Afrika"

Der Max-Brauer-Preis 2022 ist am Dienstagabend an den Hamburger Verein "Augen Blicke Afrika" verliehen worden. Das Filmfestival, das der Verein regelmäßig in Hamburg ausrichte, biete ein differenziertes Bild von Leben, Kultur und Politik auf dem Kontinent, teilte die Alfred-Toepfer-Stiftung mit. Der Verein schaffe es, dem Bild Afrikas als Problem-Kontinent etwas entgegenzusetzen und Neugier zu wecken, hieß es. Der Max-Bauer-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.

