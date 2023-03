Matthiae-Mahl in Hamburg: Ukraine-Krieg steht im Mittelpunkt Stand: 03.03.2023 13:40 Uhr Heute Abend findet das traditionelle Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus statt. Als Ehrengäste werden die OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid und der Oberbefehlshaber der Nato in Europa, General Christoper Cavoli, erwartet.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) soll zu Beginn des Festmahls eine Ansprache vor den rund 400 geladenen Gästen halten. Das Motto lautet in diesem Jahr "Zur Sicherheit in der Zeitenwende". Das Essen soll einen Rahmen bieten für einen Austausch zu Frieden und Sicherheit und zur Neuorientierung in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. "Es geht sicherlich um die Frage, wie wir der Ukraine weiterhin gut helfen können", sagte Corinna Nienstedt von der Senatskanzlei vor dem Festmahl zu NDR 90,3. "Es geht aber auch darum, dass die beiden Ehrengäste berichten, wie ihre Aktivitäten in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine im Moment sind."

Oberbefehlshaber der Nato in Europa zu Gast

US-General Cavoli ist seit Juli 2022 Oberbefehlshaber der Nato und zugleich Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa. Der in Würzburg geborene Amerikaner gilt als Russlandkenner und verantwortet die Planung und Ausführung der militärischen Maßnahmen zur Bündnisverteidigung.

OSZE hatte vor dem Krieg den Waffenstillstand überwacht

Die deutsche Diplomatin Schmid ist seit 2021 Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die sich als weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation für Friedenssicherung, Stabilität und Demokratie in 57 Staaten von Nordamerika bis Zentralasien versteht. Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine hatte die OSZE den brüchigen Waffenstillstand im Osten des Landes überwacht. Jetzt engagiert sich die Organisation unter anderem für Frauen mit Gewalterfahrungen, für Minenräumung und den Schutz gegen kriegsbedingte Umweltrisiken.

Senat: Weltweit ältestes noch gefeiertes Festmahl

Das Matthiae-Mahl ist nach Angaben des Senats das weltweit älteste noch gefeierte Festmahl. Es ist seit 1365 historisch belegt. Allerdings gab es ab 1724 mehr als 200 Jahre lang kein Matthiae-Mahl. Die Gründe dafür sind unbekannt.

Festessen fiel wegen Corona zwei Jahre aus

In den vergangenen beiden Jahren fand das Festessen wegen der Corona-Pandemie nicht statt. 2021 hatten die Ehrengäste, Warschaus Bürgermeister Rafal Trzaskowski und die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), ihre Reden online gehalten. 2022 waren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, die virtuellen Ehrengäste.

