Matthiae-Mahl findet zur Stunde im Hamburger Rathaus statt Stand: 20.02.2024 20:00 Uhr Im Hamburger Rathaus läuft gerade das traditionelle Matthiae-Mahl. Zu Gast sind die estnische Premierministerin Kaja Kallas und Bundeskanzler Olaf Scholz. Geladen sind aber auch rund 400 weitere Gäste.

Das Protokoll beim Matthiae-Mahl ist streng geregelt: Ganz oben auf der Rathaustreppe hat Bürgermeister Peter Tschentscher erst den Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) und seine Frau Britta Ernst und dann die estnische Regierungschefin Kaja Kallas und ihren Mann begrüßt. Beide haben sich zunächst ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Festlich geschmückte Tafel

Im Anschluss haben die rund 400 Gäste an den zehn langen Festtafeln Platz genommen. Einmal im Jahr wird hier alles aufgetischt, was das Rathaus zu bieten hat: geschliffene Gläser, Teller mit Goldrand und Silberbesteck mit Senatswappen. Auf dem Menüplan, der wie immer bis zuletzt geheim gehalten wurde, stehen unter anderem ein Krabben-Omelette als Vorspeise und gebratenes Hühnchen als Hauptgericht. Es gibt aber auch eine vegane Variante.

Russland setzte Kallas auf Fahndungsliste

Vor dem Essen werden aber Reden gehalten. Erwartet wird, dass sowohl Kallas als auch Scholz darin auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die allgemeine Bedrohung in Europa durch Russland eingehen. Kallas gilt als eine der härtesten Kritikerinnen der russischen Führung. Seit 2021 ist sie Premierministerin von Estland, sie ist für ihre pro-europäische und Kreml-kritische Haltung bekannt. Schon vor der russischen Invasion hatte sie Waffenlieferungen an die Ukraine veranlasst und früh gefordert, dass der russische Präsident Wladimir Putin als Kriegsverbrecher angeklagt werden muss. Dass Russland sie zur Fahndung ausgeschrieben hat, bezeichnete sie als "Beweis dafür, dass ich das Richtige tue".

Mit dem Besuch Kallas sollen die Beziehungen Hamburgs zu Estland vertieft werden. Hamburg hat aufgrund seines Hafens seit Jahrhunderten Schifffahrts- und Außenhandelsverbindungen zum Baltikum, die noch auf die Hanse-Zeit zurückgehen. Als weitgehend digitalisiertes Land sei Estland ein guter Partner in der Entwicklung und Umsetzung digitaler Infrastrukturen und Cybersicherheit, hieß es vom Senat.

Vor 30 Jahren: Eklat mit estnischem Gast und Putin

Eine Russland-kritische Stimme aus Estland hatte sich übrigens schon 1994 beim Matthiae-Mahl zu Wort gemeldet: Ehrengast war der damalige Präsident des Landes, Lennart Meri. Seine Rede erzürnte den zweiten Ehrengast so sehr, dass der wütend den Saal verließ. Es war der damalige Vize-Bürgermeister von St. Petersburg, Wladimir Putin.

Senat: Weltweit ältestes noch gefeiertes Festmahl

Das Matthiae-Mahl ist nach Angaben des Senats das weltweit älteste noch gefeierte Festmahl. Es ist seit 1365 historisch belegt. Allerdings gab es ab 1724 mehr als 200 Jahre lang kein Matthiae-Mahl. Die Gründe dafür sind unbekannt. Im vergangenen Jahr waren der Nato-Oberbefehlshaber in Europa, General Christopher Cavoli, und die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Helga Maria Schmid, als Ehrengäste im Rathaus. Auch damals stand der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt des Festmahls. Für heute sind rund 400 Repräsentanten und Repräsentantinnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie das gesamte Diplomatische Korps eingeladen.

