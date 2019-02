Stand: 22.02.2019 21:27 Uhr

Matthiae-Mahl: Tschentscher will mehr Einheit in Europa

Im Hamburger Rathaus hat sich heute Abend prominenter Besuch zu einem historischen Festessen eingefunden: Rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport kamen auf Einladung des Senatzs zum Matthiae-Mahl, darunter die Ehrengäste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der lettische Präsident Raimonds Vējonis. Die Veranstaltung soll ganz im Zeichen der Europawahl Ende Mai stehen. Unter den Gästen sind auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Fußball-Legende Uwe Seeler und Altkanzler Gerhard Schröder.

Tschentscher ruft EU zur Einheit auf

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) rief in seiner Eröffnungsrede Europa zu mehr Einheit auf. Nur so könne die EU in der Welt noch genügend Einfluss haben. Je stärker die großen Mächte in der Welt auf ihre eigenen Interessen setzten, umso mehr müsste die EU zusammenrücken, sagte er im Großen Festsaal - ein dezenter Seitenhieb auch in Richtung USA und Russland. Den Brexit nannte Tschentscher einen "großen Verlust für die europäische Einigung und für Großbritannien selbst." Gleichzeitig lobte er den Aufschwung in den baltischen Staaten, die inzwischen Teil der EU sind - aber auch auf eine lange Geschichte zurückblicken könnten.

Nach Tschentscher und einem Övelgönner Fischsüppchen soll Bundespräsident Steinmeier zu den Gästen sprechen. Auch er hat ein Plädoyer für ein stärkeres Europa angekündigt. Nach dem Hauptgang ist der lettische Präsident Vējonis an der Reihe.

100. Jahrestag der Unabhängigkeit Lettlands

Er ist nach Angaben des Senats eingeladen, weil das Land ein wichtiger Partner Hamburgs im Ostseeraum ist. Hamburg habe viele Verbindungen zu Lettland, besonders in der Wissenschaft und Wirtschaft. Lettland ist 2004 der Europäischen Union beigetreten. Vējonis' Besuch findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der staatlichen Unabhängigkeit statt.

Steinmeier war bereits 2014 Ehrengast beim Matthiae-Mahl - damals noch als Bundesaußenminister. Er bleibt gleich mehrere Tage in Hamburg und nimmt am Sonnabend an einem Festakt anlässlich des 100. Geburtstags von Altkanzler Helmut Schmidt in der Elbphilharmonie teil.

Hamburg lädt seit 1356 zum Festmahl

Bereits seit 1356 laden die Regierenden der Hansestadt zu dem Festmahl ein. Der Name geht auf den Matthiae-Tag, den 24. Februar, zurück. An diesem Tag wurden nach historischer Überlieferung im Rathaus die Aufgaben im Senat neu verteilt und neue Bürgermeister aus den Reihen der Senatoren gewählt. Bei früheren Matthiae-Mahlzeiten waren der kaiserliche und der holländische Gesandte Ehrengäste. Heute werden stets ein ausländischer und ein deutscher Ehrengast eingeladen. Im vergangenen Jahr hatten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) als Ehrengäste an dem Festmahl im Rathaus teilgenommen.

Matthiae-Mahl: Die Speisekarte 1. Gang: Wachtel-Galantine mit Pistazien und Walnüssen, Apfelkompott und Gelee vom Rotspon

Vegetarisch: Zweierlei Bete mit Demeter Winterpostelein und karamellisierten Walnüssen

2. Gang: Klares Övelgönner Fischsüppchen mit Safran, Muschelteigtaschen und Kerbelöl

Vegetarisch: Sellerie-Consommé mit fermentiertem Gemüse

3. Gang: Gefüllter Ochsenschwanz mit fermentiertem schwarzen Knoblauch, Küchlein von Kartoffel und Lauch, Skorzenerwurzel, Cabernet Carbon Jus

Vegetarisch: Tempura vom Senfkohl mit sautiertem Vierländer Gemüse

4. Gang: Variation von Quitte und Granatapfel, gratiniertes Parfait, glaciertes Törtchen, gewürztes Kompott mit Schlehenaroma

Mokka, Tee oder Petits Fours runden das Menü ab.

