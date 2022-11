Maßnahmen gegen Fachkräftemangel in klimarelevanten Berufen

Bundesweit fehlen etwa 190.000 Fachkräfte in klimarelavanten Betrieben wie in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Auch in Hamburg gibt es viele freie Ausbildungsplätze. Abhilfe sollen jetzt eine Imagekampagne, die finanzielle Förderung von älteren Auszubildenden und ein Beratungsnetzwerk schaffen. Außerdem sollen jungen Menschen aus einschlägigen Studiengängen Nebenjobs und Praktika in Handwerksbetrieben angeboten werden. Das haben Vertreterinnen und Vertretern aus Behörden, der Handwerkskammer, von Betrieben, Hochschulen und Innungen sowie der Arbeitsagentur an einem runden Tisch erarbeitet.