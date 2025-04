Massenschlägerei in Hamburg-Harburg: Zwei Verletzte Stand: 15.04.2025 13:38 Uhr Wieder eine Massenschlägerei im Bezirk Harburg - diesmal vor einem Kulturverein in Heimfeld. Die Polizei rückte am Montagabend mit zahlreichen Kräften an.

Mit einem Benzinkanister sollen mehrere Männer gegen 22 Uhr in einen Kulturverein an der Meyerstraße gestürmt sein. Laut Zeugenberichten schlugen sie auf zwei Gäste ein, zerstörten Inventar und verteilten Benzin. Dann verlagerte sich die Schlägerei auf die Straße. Als die Polizei eintraf, flohen die Beteiligten in alle Richtungen. Zwei Männer wurden verletzt. Bei einem der Verletzten wurden geringe Mengen Drogen und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro gefunden.

Bislang keine Festnahmen

Festgenommen wurde niemand. Ein Mann mit benzingetränkter Kleidung wurde überprüft - laut Polizei arbeitet er in dem Kulturverein. Er kam später wieder auf freien Fuß. Der Benzinkanister wurde sichergestellt. Ob es Verbindungen zu früheren Gewalttaten in Harburg gibt, überprüft die Polizei.

In den vergangenen Wochen kam es in dem Bezirk immer wieder zu Massenschlägereien, zuletzt gleich zweimal vor einem Restaurant an der Wilstorfer Straße.

