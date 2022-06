Stand: 30.06.2022 07:56 Uhr Massenschlägerei in Farmsen

Am U-Bahnhof Farmsen hat es am Mittwochabend eine Massenschlägerei gegeben. 20 Männer gingen mit Golfschlägern, Messern und Schlagstöcken aufeinander los. Zwei 17-Jährige kamen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Außerdem wurden vier Beteiligte festgenommen. Hintergrund war laut Polizei wohl ein Streit um Drogengeschäfte. In der Nacht haben Beamtinnen und Beamte unter anderem eine Spielhalle durchsucht. | Sendedatum NDR 90,3: 30.06.2022 06:00

