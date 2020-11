Maskenpflicht: Kontrollen im Hamburger Nahverkehr Stand: 14.11.2020 22:01 Uhr In Hamburg findet derzeit erneut eine groß angelegte Kontrolle im öffentlichen Nahverkehr statt. Geprüft wird, ob sich die Menschen an die Corona-Auflagen halten.

Von 17 bis 22 Uhr fanden die Kontrollen statt. Insgesamt waren fast 150 Einsatzkräfte von der Polizei, der Bundespolizei und der Hochbahn unterwegs. Vor allem kontrollierten sie die S-Bahnhöfe Dammtor, Altona, Bergedorf und Harburg. Aber auch am U-Bahnhof Hoheluftbrücke, an verschiedenen Busbahnhöfen und auf den Hafenfähren fanden Kontrollen statt.

Akzeptanz nimmt am Wochenende abends ab

Den Einsatzkräften ging es darum, ob Fahrgäste sich an die derzeit geltende Maskenpflicht halten. Sandra Levgrün, Sprecherin der Hamburger Polizei sagte dazu, dass die Verkehrsbetriebe in den vergangenen Wochen zwar eine hohe Akzeptanz der Maskenpflicht festgestellt hätten. Die Menschen würden sich größtenteils daran halten, wenn sie Bus und Bahn fahren. "Aber sie haben auch festgestellt, dass diese Akzeptanz sinkt, sobald es in Richtung Wochenende geht", so Levgrün. Dies sei besonders in den Abendstunden zu beobachten - darum die Kontrolle an einem Samstagabend. Auch würde die Maskenpflicht eher von jüngeren Menschen missachtet, vor allem dann, wenn Alkohol im Spiel ist. In den frühen Abendstunden gab es bei ersten Kontrollen am Bahnhof Altona kaum Verstöße, viele Fahrgäste äußerten Verständnis für den Einsatz.

Strafe bei Missachteung der Maskenpflicht

Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wurde, musste mit einer Strafe rechnen. Wie hoch die ausfällt, hing davon ab, wo genau man erwischt wurde. Im Geltungsbereich der Hochbahn fällt dann grundsätzlich ein erhöhtes Beförderungsentgelt in Höhe von 40 Euro an. "Sobald wir aber auf öffentliche Plätze und Flächen kommen, wo eine Maskentragepflicht gilt, sind wir auch schon schnell bei 150 Euro Strafe", erklärte Levgrün. Die Polizeisprecherin sagte aber auch, dass man mit Augenmaß kontrolliere und die Strafe auch immer von der Reaktion derjenigen abhingen, die erwischt würden. Setze eine Person die Maske sofort auf, nachdem sie angesprochen werde, bleibe es auch schon mal bei einer Ermahnung.

Im Oktober etwa 330 Verstöße

Schon vor drei Wochen hatte eine große Kontrollaktion in Hamburg stattgefunden. Ende Oktober standen die Bahnhöfe Jungfernstieg, Barmbek, Wandsbek-Markt, Wandsbeker Chaussee und Billstedt im Fokus. Dabei wurden insgesamt rund 330 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Und außerdem fast 200 Schwarzfahrer erwischt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.11.2020 | 19:30 Uhr