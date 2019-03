Stand: 31.03.2019 09:12 Uhr

Martin Haller: Der Mann, der Hamburg entwarf

Ob Rathaus oder Laeiszhalle, Kontorhäuser oder Alstervillen - der Architekt Martin Haller hat wie nach ihm nur noch Fritz Schumacher die Stadt Hamburg geprägt. Nun ist die erste Biografie über den Mann erschienen, der im 19. und frühen 20. Jahrhundert der Hansestadt "ein Gesicht" aus Stein und Marmor gab.

Martin Haller hat mehr als 500 Gebäude in Hamburg entworfen - zum Beispiel das Rathaus und die Laeiszhalle. Karin von Behr hat die erste Biografie über den Star-Architekten geschrieben.







Mehr als 500 Gebäude entworfen

Der Hamburger "Privat- und Luxusarchitekt", wie er sich selbst nannte, entwarf mehr als 500 Gebäude in der Hansestadt und verantwortete die meisten Projekte als Bauleiter. Haller baute unter anderem das Rathaus, die Laeiszhalle (früher Musikhalle) und etliche Bankhäuser am Jungfernstieg und am Adolphsplatz im Zentrum der Stadt.

Leidenschaft für Luxusvillen

Auch für den Wiederaufbau der Hauptkirche St. Michaelis war er zuständig. Hinzu kommt seine berufliche Leidenschaft für extravagante Luxusvillen, die bis heute das Alsterufer zieren und die er für die reichen Familien der Stadt wie am Fließband produzierte.

Neues Rathaus als Lebenstraum

Haller wollte stets hoch hinaus. Für den Sohn des Bürgermeister Nicolas Ferdinand Haller lag früh auf der Hand, was er entwerfen will, nachdem das alte Rathaus 1842 abgebrannt war. Um seine Entwürfe für das neue Rathaus fertigzustellen, ließ sich der damalige Schüler sogar krankschreiben. Doch das neue Regierungsgebäude wurde für den selbstbewussten Hamburger zur Lebensaufgabe. Erst der dritte Anlauf wurde zum Coup. Haller schloss sich mit seinen Konkurrenten zusammen - den Rathausbaumeistern - und überzeugte so den Senat. Unter Hallers Federführung entstand schließlich das neue Rathaus.

Ultramoderne Häuser

Auch ultramoderne Kontorhäuser wie den Dovenhof entwarf Haller mit genialen Innovationen. Elektrisches Licht, Zentralheizung, Rohrpostleitungen zum Hafen und Paternoster faszinierten seine Kunden, ebenso die kreativen Fassaden, wie die des Afrikahauses. "Er hatte eine besondere Fantasie, es den Mietern bequem zu machen", sagt Autorin Kathrin von Behr. "Er hatte spektakuläre Ideen, Einfälle, die sonst keiner hatte. Und die Leute sprachen drüber, es war für die Stadt jeweils eine kleine Sensation."

Spannende Anekdoten

Von Behr hat nun die erste Biografie über Haller geschrieben und all seine "Werke" erstmals in einem Buch zusammengetragen. "Martin Haller 1835 - 1925. Privat- und Luxusarchitekt aus Hamburg" zeigt die eindrucksvollsten Gebäude des Mannes, "der Hamburg entwarf". Es enthält spektakuläre Fotos und spannende Anekdoten aus dem schillernden Leben des hanseatischen Star-Architekten.

