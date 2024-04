Stand: 14.04.2024 16:37 Uhr Mark Forsters Band hat kleinen Tourbus-Unfall bei Hamburg

Am Sonntagmorgen hatte einer der Tourbusse des Sängers Mark Forster einen Unfall bei Hamburg. Bei einem Stopp auf der A24 bei Reinbek war der Bus gegen die Leitplanke gekippt. Verletzt wurde dabei niemand. Mark Forster selbst saß nicht in dem Bus, dafür aber die Band des Sängers, die von einem Auftritt am Sonnabend in Kiel kam.

