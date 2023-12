Marion-Dönhoff-Preis für Estlands Regierungschefin Kallas

Stand: 03.12.2023 12:03 Uhr

Im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg wird am Sonntag der Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung verliehen. Er geht in diesem Jahr an die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas.