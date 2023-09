Stand: 05.09.2023 19:30 Uhr Marihuana-Anlage in Wilstorf entdeckt

Die Polizei hat in Wilstorf eine professionelle Anlage zur Aufzucht von Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt. Die Ermittlerinnen und Ermittler nahmen zwischenzeitlich fünf Männer fest. Zeugen und Zeuginnen hatten beobachtet, wie in einem Hinterhof in der Mensingstraße ein Miet-Lkw mit Gerätschaften beladen wurde. Die Polizei entdeckte dann eine komplette Aufzuchtanlage mit Zubehör wie Lüftern, Heizlampen und speziellem Dünger. Drogen fanden die Beamtinnen und Beamten nicht.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.09.2023 | 19:30 Uhr