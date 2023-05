Stand: 24.05.2023 11:23 Uhr Marburger Bund Hamburg zufrieden mit Tarifabschluss für Klinik-Ärzte

Die Hamburger Ärztegewerkschaft Marburger Bund ist zufrieden mit dem Tarifabschluss für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern. Sie bekommen 2.500 Euro steuerfrei und insgesamt 8,8 Prozent mehr Geld in zwei Schritten. In Hamburg profitieren mehr als 3.000 Ärzte und Ärztinnen im UKE sowie an den sieben Asklepios-Kliniken von dem Abschluss.

