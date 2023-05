Stand: 02.05.2023 15:29 Uhr Marabu Airlines: Hamburg hat eine neue Fluglinie

In Hamburg ist seit Dienstag eine neue Fluglinie am Start. Marabu Airlines aus Estland fliegt von der Hansestadt aus 14 Ziele in klassische Urlaubsgebiete direkt an. Der Erstflug ging nach Hurghada (Ägypten). Außerdem stehen Ziele in Spanien, Griechenland, Italien und Portugal auf dem Flugplan. Von Juli an steuert die Airline dann auch den Heimatflughafen Tallinn an.

