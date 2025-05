Stand: 15.05.2025 14:00 Uhr Mann würgte 34-Jährigen vor Supermarkt - Festnahme

Zivilfahnder und -fahnderinnen haben in Eidelstedt einen 21-Jährigen festgenommen, der vor zwei Wochen einen 34-Jährigen Mann fast zu Tode gewürgt haben soll. Er hatte den Mann offenbar ohne erkennbaren Anlass vor einem Supermarkt in Eidelstedtbis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und zu Boden geschleudert. Anschließend soll er ihm gegen den Kopf getreten und auf den bewusstlosen Mann eingeschlagen haben. Zeugen filmten die Attacke mit dem Handy. Der 21-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

