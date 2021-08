Mann wollte Zwölfjährige im Chat zum Sex überreden: Geldstrafe

Stand: 16.08.2021 15:31 Uhr

Facebook, Instagram, WhatsApp. Viele Kinder und Jugendliche sind in sozialen Netzwerken aktiv. Am Montag hat das Amtsgericht St. Georg einen Mann wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.200 Euro verurteilt, der in einem Chat eine Zwölfjährige zum Sex überreden wollte.