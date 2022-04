Mann wird von S-Bahn gestreift und bleibt unverletzt Stand: 15.04.2022 13:10 Uhr Auf der Veddel in Hamburg ist am Freitagvormittag ein Gleisarbeiter von einem S-Bahn Zug gestreift wurde. Der Mann blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Strecke musste vorübergehend gesperrt werden.

Der Mann wollte in Höhe Veddel die Gleise überqueren, als er von einem Zug der Linie S3 leicht am Arm touchiert wurde. Der Zugführer stoppte auf freier Strecke und ein Großaufgebot an Rettungskräften raste zum Einsatzort. Dadurch wurde auch der Fernverkehr zeitweise unterbrochen, für die S-Bahn wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Gleisarbeiter und Zugführer erleiden einen Schock

Der Gleisarbeiter erlitt keine Verletzungen, aber einen Schock. Ebenso wie der Zugführer, der zunächst davon ausgehen musste, den Mann möglicherweise überrollt zu haben. Die rund 85 Fahrgäste in der S3 mussten rund eine Dreiviertelstunde ausharren, bis der Zugführer abgelöst werden konnte, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Nach etwa einer halben Stunde konnte die Sperrung aufgehoben werden und auch die Fernzüge wieder verkehren.

