Stand: 10.03.2024 12:45 Uhr Mann wird in Wandsbek lebensgefährlich verletzt

Bei einem Messerangriff in der Nacht zu Sonntag wurde ein Mann in Wandsbek lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei hatte ein Zeuge den Verletzten an der U-Bahn Station Wandsbek Markt gefunden. Der Mann wurde im Krankenhaus notoperiert. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Weitere Details und Hintergründe waren am Sonntag zunächst nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.03.2024 | 12:00 Uhr